Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 112,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 112,45 USD zu. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,55 USD an. Bei 113,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.765.545 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 117,80 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 68,43 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 39,15 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,95 CNY aus.

Am 15.11.2024 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,00 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 19.02.2026 dürfte Alibaba die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 61,94 CNY je Alibaba-Aktie.

