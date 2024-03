Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 75,46 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 75,46 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,06 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 703.608 Alibaba-Aktien.

Am 31.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 105,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 28,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2023 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,77 CNY je Aktie ausschütten.

Am 07.02.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 260.348,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 247.756,00 CNY in den Büchern gestanden.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 24.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,41 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

eBay - eine Konzerngeschichte

JD.com-Aktie zündet nach starken Zahlen den Turbo

Massiv umgeschichtet und zahlreiche neue Aktien erworben: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im vierten Quartal 2023 investiert