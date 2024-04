Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Alibaba legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 75,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 75,43 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 75,28 USD. Bisher wurden via New York 424.399 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 26,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Abschläge von 11,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,37 CNY.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,97 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,26 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260.348,00 CNY im Vergleich zu 247.756,00 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.05.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 62,95 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

