Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Mittag fester

CBDC

China startet ein Pilotprojekt mit der digitalen Zentralbankwährung E-Yuan. In Changshu sollen nun Beamten-Gehälter als E-Yuan ausgezahlt werden. Außerdem strebt man in der Stadt nun eine möglichst vollständige Abdeckung mit Bezahlmöglichkeiten für die digitale Zentralbankwährung an.