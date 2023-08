Alibaba Aktie News: Alibaba legt am Freitagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 99,11 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 4,6 Prozent auf 99,11 USD. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 101,74 USD. Bei 98,19 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 42.058 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,60 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 21,68 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 41,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 17,37 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 234.156,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 61,05 CNY je Alibaba-Aktie.

