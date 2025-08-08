Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 119,55 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 119,55 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 119,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 187.841 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 19,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,85 USD am 16.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 34,88 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,93 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 15.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent auf 32,49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 63,76 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

