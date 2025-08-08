DAX24.078 -0,4%ESt505.336 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.104 -0,2%Nas21.478 +0,1%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider! Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag schwächer

11.08.25 16:09 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 119,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
103,20 EUR -0,20 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 119,55 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 119,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 187.841 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 19,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,85 USD am 16.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 34,88 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,93 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 15.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent auf 32,49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 63,76 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China

Neue Nummer 1 im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im ersten Quartal 2025

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen