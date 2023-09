Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alibaba. Der Alibaba-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 84,05 EUR.

Das Papier von Alibaba befand sich um 11:57 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 84,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 83,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,50 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.035 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,50 EUR an. 32,66 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alibaba veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 17,37 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 11,73 CNY je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent auf 234.156,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 65,60 CNY je Aktie aus.

