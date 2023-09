Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 88,73 USD.

Das Papier von Alibaba befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 88,73 USD ab. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 88,70 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,58 USD. Bisher wurden via New York 330.847 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,71 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 34,61 Prozent Luft nach unten.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,37 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,73 CNY je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234.156,00 CNY im Vergleich zu 205.555,00 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 65,60 CNY in den Büchern stehen haben wird.

