Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Alibaba Aktie News: Alibaba zündet am Abend Kursrakete

11.09.25 20:24 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba zündet am Abend Kursrakete

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 8,5 Prozent auf 156,20 USD.

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 20:08 Uhr 8,5 Prozent. Bei 156,84 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 148,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.990.363 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,59 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,23 CNY belaufen.

Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 34,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 33,59 Mrd. USD umsetzen können.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 56,20 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
