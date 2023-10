Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Mittwochmittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 81,90 EUR.

Die Alibaba-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 81,90 EUR. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 81,55 EUR. Bei 81,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 5.912 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 111,50 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 26,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 58,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 17,37 CNY gegenüber 11,73 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 65,82 CNY je Alibaba-Aktie.

