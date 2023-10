Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alibaba-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 87,18 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 87,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 87,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,23 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.287 Stück gehandelt.

Bei 120,60 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 38,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,11 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 10.08.2023. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,37 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,73 CNY je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent auf 234.156,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 65,82 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

