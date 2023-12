Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 70,80 USD.

Um 10:34 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der London-Sitzung um 1,8 Prozent auf 70,80 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,14 USD. Im London-Handel wechselten bis jetzt 125.223 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2023 auf bis zu 115,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Bei 79,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 11,58 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.790,00 CNY – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 207.176,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,59 CNY je Aktie belaufen.

