Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 73,07 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 73,07 USD. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 73,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 337.820 Alibaba-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,09 USD erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 16.11.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,63 CNY, nach 12,92 CNY im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 224.790,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207.176,00 CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 31.01.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 64,00 CNY je Aktie aus.

