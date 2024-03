Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alibaba. Im Tradegate-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Alibaba-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 69,90 EUR. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 22.226 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2023 markierte das Papier bei 96,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,77 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 59,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 16,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,77 CNY.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,26 CNY je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 260.348,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 247.756,00 CNY eingefahren.

Die Alibaba-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 63,32 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

