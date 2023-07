Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittag seitwärts

Alibaba im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Alibaba. Zum Vortag unverändert notierte die Alibaba-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 83,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 83,30 EUR. Bei 83,50 EUR erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 82,70 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,10 EUR. Zuletzt wechselten 8.306 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,50 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 33,85 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 41,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 18.05.2023. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,03 Prozent auf 208.200,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Alibaba-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 60,35 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie höher: Chinesische Tech-Konzerne zu Milliardenstrafen verurteilt - Streit um Ant Group möglicherweise vor Auflösung

NYSE-Titel Alibaba-Aktie: Alibaba prüft offenbar Optionen für Streaming-Plattformen Youku und Tudou

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen