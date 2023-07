Alibaba im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochvormittag gesucht

12.07.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 91,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,4 Prozent auf 91,81 USD. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 92,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,94 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 21.339 Alibaba-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 120,60 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,36 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 58,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Alibaba gewährte am 18.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,95 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 208.200,00 CNY gegenüber 204.052,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Alibaba wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.08.2023 vorlegen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 60,41 CNY je Alibaba-Aktie. Redaktion finanzen.net

