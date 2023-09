Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Alibaba konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 89,39 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,95 USD. Bei 88,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 330.171 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 121,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,70 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,02 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 35,09 Prozent sinken.

Am 10.08.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,37 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 11,73 CNY je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 234.156,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 65,78 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

