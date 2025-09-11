Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Abend südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 154,74 USD.

Das Papier von Alibaba befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 154,74 USD ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 152,10 USD. Bei 154,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1.600.156 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 156,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Mit einem Kursverlust von 48,11 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,23 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 56,02 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken

Börse in Tokio auf Allzeithoch - Rekorde an der Wall Street beflügeln

Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen