Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Alibaba hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alibaba-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,80 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:58 Uhr bei der Alibaba-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 82,80 EUR. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 82,85 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,50 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.571 Alibaba-Aktien.

Bei 111,50 EUR markierte der Titel am 23.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 28,99 Prozent wieder erreichen.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,73 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234.156,00 CNY im Vergleich zu 205.555,00 CNY im Vorjahresquartal.

Am 03.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 65,74 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

