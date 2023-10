Alibaba Aktie News: Alibaba legt am Donnerstagvormittag zu

Blick auf Alibaba-Kurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 87,74 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 87,74 USD zu. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 88,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 88,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 10.085 Stück.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Bei einem Wert von 58,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 33,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 17,37 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 65,74 CNY je Alibaba-Aktie.

