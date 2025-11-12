Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 157,64 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 157,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 157,34 USD. Bei 160,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 379.601 Alibaba-Aktien.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 22,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (80,30 USD). Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 96,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,23 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 29.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 34,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 33,59 Mrd. USD umsetzen können.

Am 13.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 49,24 CNY im Jahr 2026 aus.

