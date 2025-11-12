Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 157,46 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 157,46 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 156,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.173.152 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,36 Prozent. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,00 Prozent.
Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,23 CNY ausgeschüttet werden.
Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 49,24 CNY je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
