Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag stärker

Heute im Fokus

Berichtssaison gestartet: Dow stabil -- DAX moderat im Plus -- JPMorgan mit überraschend viel Gewinn -- Tesla senkt Preise in Deutschland -- United Internet, Goldman Sachs, HELLA im Fokus

Citigroup erleidet Gewinneinbruch zum Jahresende. Bank of America mit Gewinnplus im Schlussquartal. UnitedHealth-Ergebnis in 2022 als gedacht. adidas unterliegt in US-Prozess gegen US-Luxusmarke. Daimler Truck investiert in neuen Logistikstandort in Halberstadt. Société Générale empfiehlt KION zum Kauf. Deutsche Wirtschaftsleistung stieg 2022 etwas mehr als erwartet.