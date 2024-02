Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,6 Prozent auf 73,14 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 22:15 Uhr 1,6 Prozent. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,00 USD aus. Bei 72,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 23.418 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 106,33 USD markierte der Titel am 14.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 45,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,71 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 8,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,32 CNY.

Alibaba veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.348,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207.176,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.05.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 63,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Value-Aktien vor Aufholjagd? Diese beiden Titel sind vielversprechend

Analyst warnt: Anleger sollten sich weiterhin von chinesischen Aktien fernhalten

Alibaba-Aktie rutscht trotz Aktienrückkaufprogramm ab: Alibaba bei Umsatz und Ergebnis unter den Erwartungen