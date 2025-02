Notierung im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag im Plus

13.02.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 118,50 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 118,50 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,54 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.640.902 Alibaba-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2025 auf bis zu 119,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 1,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,26 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,95 CNY aus. Alibaba veröffentlichte am 15.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,00 Mrd. USD im Vergleich zu 36,02 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 19.02.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 61,94 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Alibaba-Aktie springt an: Apple setzt in China wohl auf Alibaba für KI-Funktionen auf iPhones DeepSeek und Chinas KI-Offensive: Ein Wendepunkt im US-China-Handelsstreit? Hedgefonds-Star David Tepper stockt Alibaba-Beteiligung auf - Aktie kann Gewinne nicht halten

