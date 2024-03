Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit Einbußen

Kurs der Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 69,30 EUR.

Der Alibaba-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 69,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 69,00 EUR. Bei 69,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.869 Alibaba-Aktien.

Bei einem Wert von 96,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,85 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,77 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Alibaba ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,97 CNY, nach 19,26 CNY im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260.348,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247.756,00 CNY in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.05.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 63,32 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

eBay - eine Konzerngeschichte

JD.com-Aktie zündet nach starken Zahlen den Turbo

Massiv umgeschichtet und zahlreiche neue Aktien erworben: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im vierten Quartal 2023 investiert