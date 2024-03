Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 77,18 USD.

Das Papier von Alibaba legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 77,18 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,44 USD zu. Bei 76,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 656.903 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,04 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,77 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 07.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.348,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 247.756,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 63,32 CNY je Alibaba-Aktie.

