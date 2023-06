Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Dienstagmittag an

Aktien in diesem Artikel Alibaba 81,75 EUR

2,51% Charts

News

Analysen

Um 12:02 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 81,00 EUR. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,35 EUR aus. Bei 80,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 15.438 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,72 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 27,41 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 18.05.2023. In Sachen EPS wurden 10,71 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 7,95 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 208.200,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204.052,00 CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 59,08 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Neuer Versuch für Ant-Aktie? - Was Sie jetzt über den Börsengang der Alibaba-Tochter wissen müssen

Alibaba-Aktie nach Umstrukturierung ein "Top-Pick"? Alibaba streicht wohl CTO-Posten

Zahlreiche Neuzugänge im Portfolio: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im 1. Quartal 2023 investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com