Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Alibaba im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 95,09 USD zu. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 95,99 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,17 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 684.114 Alibaba-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,30 USD) erklomm das Papier am 27.01.2023. 27,56 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,98 Prozent.

Am 18.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 208.200,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,03 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.08.2023 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 60,33 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie höher: Chinesische Tech-Konzerne zu Milliardenstrafen verurteilt - Streit um Ant Group möglicherweise vor Auflösung

NYSE-Titel Alibaba-Aktie: Alibaba prüft offenbar Optionen für Streaming-Plattformen Youku und Tudou

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen