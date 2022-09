Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 91,50 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 91,75 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 91,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.042 Alibaba-Aktien.

Am 21.10.2021 markierte das Papier bei 156,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 41,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (65,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,73 CNY, nach 16,60 CNY im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 205.555,00 CNY – das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.740,00 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2022 veröffentlicht.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 50,66 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

