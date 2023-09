Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 87,65 USD ab.

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 87,65 USD nach. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,56 USD nach. Bei 88,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 225.865 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,30 USD) erklomm das Papier am 27.01.2023. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 27,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 58,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 33,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,37 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 234.156,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 205.555,00 CNY umgesetzt.

Am 03.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 65,78 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

