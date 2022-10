Alibaba Aktie News: Alibaba büßt am Donnerstagmittag ein

Aktien in diesem Artikel Alibaba 76,55 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 76,75 EUR ab. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 76,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.510 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2021 auf bis zu 156,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 51,02 Prozent wieder erreichen. Bei 65,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 04.08.2022 vor. Das EPS belief sich auf 11,73 CNY gegenüber 16,60 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 205.555,00 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.740,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2022 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 51,90 CNY im Jahr 2023 aus.

