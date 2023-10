Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 85,16 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 85,16 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 85,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,00 USD. Bisher wurden via New York 219.691 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 42,44 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 46,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 10.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,37 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 65,73 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie dennoch höher: Belgischer Staatsschutz untersucht Alibaba

Generative KI-Modelle: Darum ist der Megatrend "Gig-Economy" für Investoren interessant

Neuer Alibaba-Chef Eddie Wu betont Wichtigkeit von KI-Technologie für Unternehmenserfolg