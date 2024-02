Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Mittag ins Plus

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 68,00 EUR.

Um 12:01 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 68,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 68,05 EUR. Bei 67,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.567 Alibaba-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,95 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 30,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 11,99 Prozent wieder erreichen.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,32 CNY ausgeschüttet werden.

Am 07.02.2024 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 18,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,92 CNY je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 260.348,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 207.176,00 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.05.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 63,47 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

