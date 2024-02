Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 71,59 USD.

Das Papier von Alibaba befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,1 Prozent auf 71,59 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 71,43 USD. Bei 71,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 10.799 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2023 erreicht. Gewinne von 48,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 66,71 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 7,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,32 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 07.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 18,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,92 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207.176,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260.348,00 CNY ausgewiesen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 24.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 63,47 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

