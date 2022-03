Alibaba Aktie News: Bären lasten auf Alibaba

Aktien in diesem Artikel Alibaba 74,80 EUR

Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 8,2 Prozent auf 74,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 73,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.572 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 205,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2021). Am 14.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,85 EUR.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2023 auf 55,81 CNY je Aktie.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

