Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 74,27 USD ab.

Die Alibaba-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 74,27 USD abwärts. Bei 73,94 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 75,11 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 684.898 Alibaba-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2023 auf bis zu 105,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 11,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,77 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Am 07.02.2024 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.348,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 247.756,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 24.05.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 63,32 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

