Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag auf Höhenflug

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,8 Prozent auf 113,94 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,8 Prozent auf 113,94 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 114,02 USD. Bei 111,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 874.702 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 23,23 Prozent niedriger. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 39,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,25 CNY aus.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 36,02 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2025 auf 65,25 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

