Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Mittag

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 86,45 EUR.

Die Alibaba-Aktie musste um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 86,45 EUR. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 85,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 86,35 EUR. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.976 Stück gehandelt.

Am 23.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,73 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Am 22.08.2024 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 63,81 CNY im Jahr 2024 aus.

