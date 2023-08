Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 93,61 USD abwärts.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 93,61 USD. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,54 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 94,00 USD. Bisher wurden heute 524.316 Alibaba-Aktien gehandelt.

Bei 121,30 USD markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 29,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 58,02 USD fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,37 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alibaba-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.08.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,81 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

