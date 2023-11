Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag tiefer

So bewegt sich Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,34 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 82,34 USD ab. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,09 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,16 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 18.881 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 120,60 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 31,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 69,38 USD fiel das Papier am 12.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 10.08.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 17,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,73 CNY in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 16.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 65,10 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Fondsmanager Peter E. Huber: So können Anleger von einer Rezession profitieren - China-Aktien im Blick

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

Alibaba-Aktie: Jack Ma überzeugt: Er würde heute nie einen Job bei Alibaba bekommen