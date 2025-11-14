DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1618 -0,2%Öl64,46 +2,1%Gold4.106 -1,6%
Blick auf Alibaba-Kurs

Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

14.11.25 16:08 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 159,30 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 159,30 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 155,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 502.101 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 20,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (80,30 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 98,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,23 CNY aus.

Alibaba veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 34,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 33,59 Mrd. USD umgesetzt.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2026 49,24 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

