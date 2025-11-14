DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas23.012 +0,6%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.085 -2,1%
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Kurs der Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend in Rot

14.11.25 20:23 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 153,08 USD.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,2 Prozent auf 153,08 USD ab. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 152,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,85 USD. Zuletzt wurden via New York 2.410.734 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 25,86 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 90,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 34,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 49,24 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

