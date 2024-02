Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,4 Prozent auf 73,29 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 73,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 73,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 10.766 Stück.

Am 31.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 42,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 9,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,32 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207.176,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260.348,00 CNY ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.05.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 63,54 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Value-Aktien vor Aufholjagd? Diese beiden Titel sind vielversprechend

Analyst warnt: Anleger sollten sich weiterhin von chinesischen Aktien fernhalten

Alibaba-Aktie rutscht trotz Aktienrückkaufprogramm ab: Alibaba bei Umsatz und Ergebnis unter den Erwartungen