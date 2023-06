Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Alibaba 85,00 EUR

Um 11:48 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 83,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 84,30 EUR. Mit einem Wert von 83,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.533 Alibaba-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,60 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,85 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,80 EUR am 25.10.2022. Abschläge von 29,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 18.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204.052,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 208.200,00 CNY ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 59,15 CNY fest.

