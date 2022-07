Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagmittag mit Kursabschlägen

GO

Heute im Fokus

Erholungsversuch nach Ausverkauf: DAX legt zu -- Drägerwerk mit Umsatz- und Ergebnisrückgang -- Keine Einigung zu Uniper-Hilfen -- BMW, VW, Deutsche Bank im Fokus

Richemont mit ordentlichem Wachstum im ersten Quartal. AXA trennt sich von Altbestand an Athora. ADTRAN löst ADVA nach Übernahme im SDAX ab. Software AG senkt Ziel für Auftragseingang in Digitalisierungssparte. Chinas Zentralbank rührt Leitzinsen nicht an.