Kurs der Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

15.08.25 16:13 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 121,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
103,20 EUR -1,60 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 121,51 USD abwärts. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,70 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,88 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 261.099 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Bei 77,85 USD erreichte der Anteilsschein am 16.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,93 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,49 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 63,76 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
