Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 82,70 EUR.

Die Alibaba-Aktie wies um 11:58 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 82,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 82,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,15 EUR. Bisher wurden heute 14.946 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2023 markierte das Papier bei 111,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,82 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 28,90 Prozent Luft nach unten.

Alibaba gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,37 CNY gegenüber 11,73 CNY im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 234.156,00 CNY gegenüber 205.555,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 65,94 CNY im Jahr 2024 aus.

