Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 73,93 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 73,93 USD. Bei 74,24 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 74,00 USD. Zuletzt wurden via New York 471.819 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,07 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.12.2023 Kursverluste bis auf 70,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,19 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 16.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 224.790,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 63,62 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

