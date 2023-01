Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Alibaba 106,40 EUR

Die Alibaba-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 106,40 EUR. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 107,70 EUR. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,20 EUR nach. Bei 107,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 12.168 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba gewährte am 17.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 12,92 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 207.176,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200.690,00 CNY umgesetzt.

Am 01.02.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 52,96 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Alibaba-Aktie an NYSE stark: Alibaba-Gründer Jack Ma gibt Führungsposten bei Finanzriesen Ant Group ab

Alibaba-Aktie legt letztlich zweistellig zu: Ant erzielt Fortschritte bei Diskussionen mit chinesischen Aufsehern

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

